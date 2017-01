Crean extensión que muestra las etiquetas que Facebook aplica a nuestras fotos

Los usuarios de redes sociales generalmente no somos conscientes de la cantidad de información que estamos entregando a las principales empresas tecnológicas como Amazon, Google, Facebook, entre otras. En este sentido, el usuario de GitHub Ageitgey ha creado una extensión para Chrome que superpone las etiquetas que Facebook ha designado en las fotografías que podamos visualizar en nuestros muros.

En su proyecto explica que desde el pasado mes de abril, Facebook ha estado añadiendo etiquetas alt automáticamente a las imágenes que hemos ido subiendo describiendo perfectamente el contenido de las mismas, lo que supone en la práctica ir más allá del simple etiquetado sirviendo como indicadores para que la compañía sepa aún más de nosotros mismos como puedan ser nuestras aficiones, nuestros gustos musicales, nuestros hábitos cotidianos, nuestras preferencias gastronómicas, y mucho más, con los que poder ofrecernos publicidad segmentada.



Lamentablemente, la extensión no está disponible oficialmente en la Chrome Web Store, de modo que en su lugar deberemos realizar una serie de pasos para su instalación, algo que no está a la mano de cualquiera. Otro inconveniente es el hecho de que esta extensión sólo funcione para usuarios con Facebook en inglés. Por suerte, no ha tardado mucho en aparecer una versión en español llevado a cabo por el usuario Álvaro Sarasúa en GitHub, el cual podremos utilizar, eso sí, siguiendo los mismos pasos para su instalación.

Para disponer de la versión en español de la extensión os dejamos con la página del proyecto, donde igualmente dispone de la descripción prácticamente en español.