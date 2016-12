Nokia lanzará móviles basándose en sus antiguos modelos (3310 y compañía)

Todos nosotros recordamos a Nokia como la compañía que era capaz de crear los móviles más resistentes del mercado. Batería inacabable, prácticamente irrompibles… la empresa no tuvo suerte en el mundo de los smartphones, la apuesta por Windows fracasó, pero parece que quiere recuperar parte de aquel prestigio perdido.

Comentan en The Sun que NOKIA lanzará cinco nuevos smartphones en 2017, con pantallas de 5 y 5,7 pulgadas, y veremos algunos de los modelos en el MWC de Barcelona, pero hay dos que llegarán con los juegos clásicos Snake y Nitro Racing, con sistema operativo Android diseñados desde cero, y especialmente creados para amantes de los antiguos dispositivos.

El Nokia 150 será “asequible y duradero”, apostarán por un precio realmente bajo y una batería capaz de aguantar lo mismo que el viejo Nokia 3310: días, con 22 horas de tiempo de conversación y 31 días en modo de espera.

El lanzamiento de estas novedades se realizará a principios de este próximo año 2017, y aunque no han comentado detalles sobre cómo conseguirán una batería tan duradera, sí insisten en que será un regreso al pasado, por lo que no podremos esperar grandes pantallas consumiendo energía a diestro y siniestro y sí modestos paneles para quien no necesita mucho más que realizar y recibir llamadas, tal y como puede verse en la captura superior.