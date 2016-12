Oculus adquiere compañía desarrolladora de tecnología de seguimiento de ojos

The Eye Tribe es una compañía emergente fundada en 2011 por cuatro estudiantes de la Universidad de IT de Copenhague con el objetivo de crear la tecnología de seguimiento de ojos para ponerla en beneficio del público en general.

Ahora Oculus VR, compañía especializada en soluciones de Realidad Virtual adquirida por Facebook en el año 2014, la ha adquirido aunque los términos del acuerdo no se han hecho públicos ni tampoco se conoce absolutamente nada acerca de los planes de Oculus para The Eye Tribe aunque sí se puede intuir que la tecnología de la compañía emergente servirá para mejorar la experiencia de Realidad Virtual de Oculus en una serie de campos.



De esta manera, se pone fin a los rumores que han surgido a principios de semana acerca de la posible adquisición de The Eye Tribe a través de Robert Scoble. The Eye Tribe abarca una serie de soluciones tecnológicas para el seguimiento de ojos entre los que se encuentran su kit de desarrollo para usarse con ordenadores, aplicaciones para dispositivos móviles, auriculares VR, entre muchos otros.

Será cuestión de tiempo saber más detalles acerca de la adquisición y, sobre todo, ver la implicación de la adquisición en las próximas novedades que vaya implementando Oculus gracias a la tecnología de The Eye Tribe. De momento, la compañía emergente no ha reflejado su adquisición por parte de Oculus en su blog oficial aunque desde Oculus han confirmado la adquisición a distintos medios digitales.