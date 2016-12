LG presenta un altavoz portátil que levita

Se acerca el CES 2017 y los fabricantes ya están mostrando algunos de los proyectos en los que han estado trabajando.

Hace unos días os comentamos las novedades que prepara Bosch en dicho evento, y ahora le toca el turno de LG con su altavoz portátil que levita (modelo PJ9).

Se trata de un altavoz sin cables que flota sobre una base mientras reproduce audio, todo gracias a electroimanes situados en el interior de la estación de levitación.

El altavoz portátil emite en 360 grados, con el subwoofer en el interior de la base de levitación. LG PJ9 cuenta también con la tecnología Dual Passive Radiator para mejorar la reproducción de los tonos medios y ofrecer altos definidos.

Su autonomía es de 10 horas, y cuando la batería está a punto de acabarse, el altavoz desciende automáticamente a la estación de levitación y comienza a cargar de manera inalámbrica, por lo que no tenemos que hacer nada para cargarlo. Cuenta también con tecnología multipunto para poder conectar dos dispositivos Bluetooth de manera simultánea.

Una bonita y original apuesta, pero aún no sabemos su precio, una variable fundamental para poder apostar si tendrá o no éxito en el mercado. La fecha de lanzamiento no ha sido publicada, pero dentro de pocos días, cuando lo presenten oficialmente en el CES, será anunciada.