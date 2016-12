Vidme, la alternativa a youtube para vídeos más informales, cortos y virales

Si deseamos publicar un vídeo en alguna comunidad “estilo reddit”, seguramente nos encontraremos con bastantes limitaciones técnicas, motivo por el cual es necesario colgar dicho vídeo en otra plataforma y obtener el enlace de publicación correspondiente.

Es cierto que podemos usar youtube, pero tener un vídeo de 5 segundos, no planeado, simplemente curioso, dentro de nuestro perfil, puede no ser lo adecuado. Youtube es una plataforma de “buenos vídeos”, Vimeo es la de los “excelentes vídeos”, pero no tenemos muchas opciones para, sin usar cuentas de google, publicar un vídeo en poco tiempo y obtener su enlace.

Ese es el motivo por el que tenemos vid.me, un “imgur de vídeos” que nació hace ya más de dos años y que permite que publiquemos un vídeo rápidamente, clasificándolo y obteniendo su link para divulgarlo donde queramos.

De la misma forma que cuando entramos en imgur tenemos que estar preparados para encontrar de todo, en vid.me hay contenido realmente malo, pero su plataforma de publicación es sencilla, por lo que puede ayudar a viralizar cualquier contenido.

Recibió 3,2 millones de inversión en 2015, y cuenta con canales bastante populares, aunque su punto fuerte no es navegar dentro de la plataforma en busca de joyas y sí tenerlo como hosting de vídeos gratuito para poder usarlo en las redes sociales.

Un gigante de los vídeos aún muy desconocido entre la comunidad de usuarios internacional.