zimage, una solución para que nuestros visitantes carguen más rápido nuestras imágenes

Ofrecer imágenes vía Internet no es un asunto sencillo. Es contenido que generalmente tarda mucho en cargar, archivos pesados que muchas veces viajan desde nuestro servidor a otro lado del mundo, abriéndose en dispositivos de escritorio y móviles que, con frecuencia, no disponen de una conexión excelente para no notar que el texto carga mucho más rápido que la imagen.

Este problema, existente tanto en sitios web como en apps para móviles, es solucionado con frecuencia con la implantación de soluciones CDN, de forma que el contenido se replica en varios servidores de todo el mundo y el visitante accede al que tiene geográficamente más cerca, ampliando así la velocidad de carga.

Hoy os presentamos otra solución bastante atractiva: zimage. Se trata de un servicio basado en una API para que los programadores ofrezcan, a través de él, las imágenes de su aplicación. Es posible, vía url, indicar que un visitante vea una imagen redimensionada, o con algún filtro aplicado, sin necesidad de que nuestro servidor sea el responsable por el proceso.

Zimage cuenta con una versión limitada gratuita, aunque el plan ilimitado comienza con un precio de 140 dólares al mes, más caro que un buen CDN. una gran diferencia con CDN es que zimagen procesa la información, permite alterar características de la imagen, mientras que un CDN únicamente replica lo que hay en el servidor original.

Aún marcado como servicio BETA, ya se presenta como el servicio de distribución de imágenes más rápido del mundo.