Pokémon Go llega finalmente a Apple Watch

Niantic, la empresa desarrolladora del juego del año 2016, Pokémon Go, acaba de anunciar el lanzamiento de una versión específica de este juego para los relojes inteligentes de Apple, Apple Watch. La versión de Pokémon Go destinada a este dispositivo es una versión especial ya que no cuenta con todas las funcionalidades del juego, sirviendo más bien de complemento que funciona junto al propio dispositivo móvil.

La idea, como señala, es que los usuarios no se vean en la necesidad de estar sacando sus dispositivos móviles en cada momento. En este sentido, Niantic señala que con la versión de Pokémon Go para Apple Watch se puede registrar cada sesión de juego como entrenamiento, ser alertado de la disponibilidad de Pokémons cercanos, contar los pasos de cara a eclosionar Huevos de Pokémon y recibir Caramelo con el Compañero Pokémon, recibir notificaciones sobre Poképaradas cercanas y recoger los elementos disponibles en las mismas, e incluso recibir notificaciones cuando los huevos comienzan a eclosionar y el otorgamiento de medallas.



Prometido en principio el pasado mes de septiembre en el evento de Apple, Niantic cumple así con su promesa de lanzar la versión de Pokémon Go para Apple Watch y lo hace prácticamente a las puertas de estas festividades navideñas, lo que ayudará a incentivar a las personas a salir a la calle y hacer ejercicio mientras están jugando. Además, también acalla aquellas voces que ya se estaban cuestionando si Niantic cumpliría con lo prometido.

La versión para Apple Watch de Pokémon Go ya se está liberando en aquellos mercados donde Pokémon Go se encuentra presente.